Джессика Диггинс расплакалась после победы в общем зачёте «Тур де Ски». Фото

Американка Джессика Диггинс расплакалась после победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Второе место в общем зачёте заняла россиянка Юлия Ступак. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

Помимо этого, по итогам многодневки Диггинс является лидером общего зачёта Кубка мира. Ближайшая преследовательница американи — Ступак, которая отстаёт от неё на 130 очков.

В заключительной гонке «Тур де Ски» — масс-старте в гору на 10 км — Диггинс заняла второе место, уступив Эббе Андерсон из Швеции чуть больше девяти секунд.