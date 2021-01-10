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Джессика Диггинс расплакалась после победы в общем зачёте «Тур де Ски». Фото

Джессика Диггинс расплакалась после победы в общем зачёте «Тур де Ски». Фото
Другие / Лыжный спорт 0

Американка Джессика Диггинс расплакалась после победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Второе место в общем зачёте заняла россиянка Юлия Ступак. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

Помимо этого, по итогам многодневки Диггинс является лидером общего зачёта Кубка мира. Ближайшая преследовательница американи — Ступак, которая отстаёт от неё на 130 очков.

В заключительной гонке «Тур де Ски» — масс-старте в гору на 10 км — Диггинс заняла второе место, уступив Эббе Андерсон из Швеции чуть больше девяти секунд.

Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая
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