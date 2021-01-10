Ступак поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира. Она уступает Диггинс 130 очков
По итогам многодневки «Тур де Ски» российская лыжница Юлия Ступак поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира.
Лидер зачёта — американка Джессика Диггинс. В тройку лучших входит также её соотечественница Роси Бреннен. Четвёртое место занимает россиянка Татьяна Сорина, шестое — Наталья Непряева.
Кубок мира по лыжным гонкам. Женщины. Общий зачёт
1. Джессика Диггинс (США) — 932 очка
2. Юлия Ступак (Россия) — 802
3. Роси Бреннен (США) — 794
4. Татьяна Сорина (Россия) — 780
5. Эбба Андерсон (Швеция) — 671
6. Наталья Непряева (Россия) — 658
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