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Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на пьедестале «Тур де Ски». Видео

Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на пьедестале «Тур де Ски». Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец во время церемонии награждения по итогам «Тур де Ски». В общем зачёте россиянка заняла второе место. Видео было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в "Инстаграме". Права на видео принадлежат Eurosport.

Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в "Инстаграме". Права на видео принадлежат Eurosport.

Лидерство удалось удержать американке Джессике Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Они заняли четвёртое и седьмое место соответственно.

Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая
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