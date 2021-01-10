Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на пьедестале «Тур де Ски». Видео

Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец во время церемонии награждения по итогам «Тур де Ски». В общем зачёте россиянка заняла второе место. Видео было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в "Инстаграме". Права на видео принадлежат Eurosport.

Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в "Инстаграме". Права на видео принадлежат Eurosport.

Лидерство удалось удержать американке Джессике Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Они заняли четвёртое и седьмое место соответственно.