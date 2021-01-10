Вяльбе: рада за Ступак и Сорину. Феноменальный результат после пропуска из-за декрета
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоговое положение в общем зачёте «Тур де Ски». Россиянка Юлия Ступак заняла второе место, ещё одна российская лыжница, Татьяна Сорина, — четвёртое.
«Считаю, это супер. Очень рада и счастлива как за Юлю, так и за Татьяну. Считаю, это феноменальные результаты после пропуска из-за декрета. Девочки замечательно вернулись в этот замечательный бой», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Лидерство удалось удержать американке Джессике Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попала также Наталья Непряева, которая заняла седьмое место.
Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая
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