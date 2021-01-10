Уверенная победа Андерсон и слёзы Диггинс. Видеообзор заключительной гонки «Тур де Ски»

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Сегодня, 10 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась многодневка «Тур де Ски». Лыжницы провели финальную гонку — масс-старт в гору на 10 км.

Победительницей стала шведка Эбба Андерсон, почти на 10 секунд опередившая ближайшую преследовательницу — американку Джессику Диггинс. В тройку лучших вошла и француженка Делфин Клодель. Россиянка Юлия Ступак заняла четвёртое место. В топ-10 финишировали также россиянки Татьяна Сорина и Анна Нечаевская.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Диггинс стала первой в общем зачёте многодневки, второе место заняла Ступак, третье — Андерсон. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Они заняли четвёртое и седьмое место соответственно.