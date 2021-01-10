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«Самая сложная гонка в моей жизни». Ступак — о финальном старте «Тур де Ски»

«Самая сложная гонка в моей жизни». Ступак — о финальном старте «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями после финальной гонки многодневки «Тур де Ски» — масс-старта в гору на 10 км. Россиянка финишировала четвёртой, что помогло ей удержать второе место в общем зачёте многодневки.

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам. Всё это время читала тысячи пожеланий удачи и сил. К сожалению, не отвечала никому, потому что старалась не сидеть в соцсетях. Сегодня даже не разговаривала с домом ещё, чтобы сэкономить энергию. Огромное спасибо вам за поддержку, за вашу любовь. Ту энергетику, которую вы отправляли мне, я накопила и сегодня выплеснула всё на горе. Эмоционально это была самая сложная гонка в моей жизни», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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