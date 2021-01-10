«Почему я всё время реву на камеру?» Ступак заплакала после финальной гонки «Тур де Ски»
Российская лыжница Юлия Ступак не сумела сдержать эмоций и заплакала после заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». В масс-старте в гору на 10 км россиянка финишировала четвёртой, что помогло ей удержать второе место в общем зачёте многодневки.
«О Господи, почему я всё время реву на камеру?! Просто не могу. Был такой трудный путь. У меня просто нет слов», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
По итогам «Тур де Ски» Ступак поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидер зачёта — американка Джессика Диггинс. В тройку лучших входит также её соотечественница Роси Бреннен. Четвёртое место занимает россиянка Татьяна Сорина, ставшая четвёртой в зачёте «Тур де Ски», шестое — Наталья Непряева.
«Самая сложная гонка в моей жизни». Ступак — о финальном старте «Тур де Ски»
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