«Почему я всё время реву на камеру?» Ступак заплакала после финальной гонки «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак не сумела сдержать эмоций и заплакала после заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». В масс-старте в гору на 10 км россиянка финишировала четвёртой, что помогло ей удержать второе место в общем зачёте многодневки.

«О Господи, почему я всё время реву на камеру?! Просто не могу. Был такой трудный путь. У меня просто нет слов», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

По итогам «Тур де Ски» Ступак поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидер зачёта — американка Джессика Диггинс. В тройку лучших входит также её соотечественница Роси Бреннен. Четвёртое место занимает россиянка Татьяна Сорина, ставшая четвёртой в зачёте «Тур де Ски», шестое — Наталья Непряева.