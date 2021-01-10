Юлия Ступак — о серебре «Тур де Ски»: спасибо вам, друзья! Без вас у меня не получилось бы

Российская лыжница Юлия Ступак, ставшая второй в общем зачёте «Тур де Ски», поблагодарила за поддержку всех так или иначе причастных к её успеху.
«Тур де Ски» — 20/21, спасибо, что живой. Спасибо вам, друзья! Без вас у меня не получилось бы. Спасибо лучшей сервис-бригаде. Спасибо моей команде во главе с Маркусом Крамером. Ну а своей семье я скажу спасибо – лично. Так как завтра я уже буду дома. P.S. Ну а сегодня — девочка, танцуууууууууй», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Ранее Ступак исполнила зажигательный танец во время церемонии награждения по итогам «Тур де Ски».
Напомним, что многодневку выиграла американка Джессика Диггинс. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки.
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