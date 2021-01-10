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Денис Спицов выиграл заключительную гонку «Тур де Ски»

Денис Спицов выиграл заключительную гонку «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Денис Спицов стал победителем заключительной, восьмой гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» — масс-старта свободным стилем в гору. Благодаря этому успеху, Спицов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски».

Вторым в гонке в гору финишировал победитель общего зачёта Александр Большунов. Третьим стал француз Морис Манифика.

В ходе подъёма в гору Большунов также взял спринтеский бонус и выиграл спринтерский зачёт «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль

1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3.
3. Морис Манифика (Франция) — +15,2.
4. Евгений Белов (Россия) — +21,8.
5. Андрей Мельниченко (Россия) — +24,0.
6. Иван Якимушкин (Россия) — +26,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
10 января 2021, воскресенье. 17:35 МСК
Окончено
1
Денис Спицов
Россия
32:41.0
2
Александр Большунов
Россия
+13.3
3
Морис Манифика
Франция
+15.2
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