Денис Спицов выиграл заключительную гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Денис Спицов стал победителем заключительной, восьмой гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» — масс-старта свободным стилем в гору. Благодаря этому успеху, Спицов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски».
Вторым в гонке в гору финишировал победитель общего зачёта Александр Большунов. Третьим стал француз Морис Манифика.
В ходе подъёма в гору Большунов также взял спринтеский бонус и выиграл спринтерский зачёт «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль
1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3.
3. Морис Манифика (Франция) — +15,2.
4. Евгений Белов (Россия) — +21,8.
5. Андрей Мельниченко (Россия) — +24,0.
6. Иван Якимушкин (Россия) — +26,9.
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