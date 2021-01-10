Денис Спицов выиграл заключительную гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Денис Спицов стал победителем заключительной, восьмой гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» — масс-старта свободным стилем в гору. Благодаря этому успеху, Спицов поднялся на третье место в общем зачёте «Тур де Ски».

Вторым в гонке в гору финишировал победитель общего зачёта Александр Большунов. Третьим стал француз Морис Манифика.

В ходе подъёма в гору Большунов также взял спринтеский бонус и выиграл спринтерский зачёт «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Масс-старт, 10 км. Свободный стиль

1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3.

3. Морис Манифика (Франция) — +15,2.

4. Евгений Белов (Россия) — +21,8.

5. Андрей Мельниченко (Россия) — +24,0.

6. Иван Якимушкин (Россия) — +26,9.