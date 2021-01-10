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Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов уверенно выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Перед заключительным этапом – масс-стартом свободным стилем в гору — Большунов выигрывал у ближайшего преследователя 3 минуты 22 секунды.

Борьба велась только за второе и третье места в общем зачёте. Серебро досталось французу Морису Манифике. Бронзовым призёром стал победитель заключительной гонки в гору россиянин Денис Спицов.

Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Итоговый зачёт

1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) – отставание 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7.

4. Иван Якимушкин (Россия) — +3.40,6.

5. Артём Мальцев (Россия) — +4.03,3.

6. Евгений Белов (Россия) — +5.08,5.

7. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.23,7

8. Дарио Колонья (Швецария) — +6.04,6.