Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов уверенно выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Перед заключительным этапом – масс-стартом свободным стилем в гору — Большунов выигрывал у ближайшего преследователя 3 минуты 22 секунды.
Борьба велась только за второе и третье места в общем зачёте. Серебро досталось французу Морису Манифике. Бронзовым призёром стал победитель заключительной гонки в гору россиянин Денис Спицов.
Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Итоговый зачёт
1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3
2. Морис Манифика (Франция) – отставание 3.23,9
3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7.
4. Иван Якимушкин (Россия) — +3.40,6.
5. Артём Мальцев (Россия) — +4.03,3.
6. Евгений Белов (Россия) — +5.08,5.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.23,7
8. Дарио Колонья (Швецария) — +6.04,6.
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