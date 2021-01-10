Мельниченко — о пятом месте в масс-старте на «Тур де Ски»: в принципе, я доволен

Российский лыжник Андрей Мельниченко по окончании масс-старта свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски», прокомментировал своё выступление. Напомним, по итогам гонки Мельниченко стал пятым.



«Не хватило на последние 150-200 метров, меня обошёл Александр. Ну а в конце, когда оставалось уже буквально 60 метров, ещё и Евгений Белов прошёл. Но я пятый — в принципе, доволен. Французы поначалу пошли вдвоём вперёд, но я сократил разрыв, а Саня шёл за мной. Мы им не дали убежать. Потом Денис переложился в крутую часть и убежал потихонечку. Манифика не потянул, и я за ним ехал», — сказал Мельниченко в эфире «Матч ТВ».

Победителем заключительной, восьмой гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» стал россиянин Денис Спицов.