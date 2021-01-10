Александр Большунов прокомментировал победу в «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем «Тур де Ски», по окончании масс-старта свободным стилем на 10 км в гору прокомментировал своё выступление в престижной многодневке.
«Очень рад выиграть „Тур де Ски“ второй год подряд. Это огромная честь — выиграть такую большую гонку. Этот „Тур де Ски“, несмотря на то что было 8 гонок и 10 дней, прошёл на одном дыхании. Для меня он реально пролетел. Очень рад, что эти соревнования состоялись и прошли в полной безопасности. FIS и все, кто принимал участие в проведении соревнований, сделали всё, чтобы нам было безопасно. Спасибо им. Было круто победить», – сказал Большунов после гонки.
Напомним, Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.
Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
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