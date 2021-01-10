Вяльбе поделилась мнением о выступлении россиян на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиян на «Тур де Ски».

«Рады результатам. Есть отдельные спортсмены, за которых отдельно очень рады, за отдельные гонки. Спасибо сервисменам за работу, спортсменам за труд, тренерскому составу. Когда нет лидеров, особенно в мужских гонках, то сложно понимать, на каком уровне ты находишься. Но это проблемы норвежцев и остальных, кто не приехал. Но они уже появятся в Лахти. Посмотрим. Если нужно, у нас будет время внести коррективы в подготовку», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Многодневка «Тур де Ски» завершилась сегодня, 10 января. Россиянин Александр Большунов стал победителем престижной многодневки второй год подряд.