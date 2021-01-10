После «Тур де Ски» Большунов опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 1001 очко

Российский лыжник Александр Большунов после многодневки «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, соотечественника Ивана Якимушкина, на 666 очков. Это больше, чем Якимушкин набрал на всех предыдущих этапах соревнований. На третью позицию вышел француз Морис Манифика, ставший вторым в общем зачёте лыжной многодневки.
Норвежец Йоханнес Клебо, который пропускал декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски», но вернётся на следующем этапе в Лахти, отстаёт от Большунова на 1001 очко.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После «Тур де Ски»
1. Александр Большунов (Россия) – 1297.
2. Иван Якимушкин (Россия) — 631.
3. Морис Манифика (Франция) – 588.
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 562.
5. Артём Мальцев (Россия) — 525
6. Евгений Белов (Россия) — 519.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 499.
8. Денис Спицов (Россия) – 485.
9. Алексей Червоткин (Россия) – 363.
10. Дарио Колонья (Швейцария) – 321…
12. Илья Семиков (Россия) – 302.
13. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296…
17. Глеб Ретивых (Россия) – 258.
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