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После «Тур де Ски» Большунов опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 1001 очко

После «Тур де Ски» Большунов опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 1001 очко
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов после многодневки «Тур де Ски» опережает ближайшего преследователя в общем зачёте Кубка мира, соотечественника Ивана Якимушкина, на 666 очков. Это больше, чем Якимушкин набрал на всех предыдущих этапах соревнований. На третью позицию вышел француз Морис Манифика, ставший вторым в общем зачёте лыжной многодневки.

Норвежец Йоханнес Клебо, который пропускал декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски», но вернётся на следующем этапе в Лахти, отстаёт от Большунова на 1001 очко.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. После «Тур де Ски»

1. Александр Большунов (Россия) – 1297.
2. Иван Якимушкин (Россия) — 631.
3. Морис Манифика (Франция) – 588.
4. Андрей Мельниченко (Россия) – 562.
5. Артём Мальцев (Россия) — 525
6. Евгений Белов (Россия) — 519.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 499.
8. Денис Спицов (Россия) – 485.
9. Алексей Червоткин (Россия) – 363.
10. Дарио Колонья (Швейцария) – 321…
12. Илья Семиков (Россия) – 302.
13. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 296…
17. Глеб Ретивых (Россия) – 258.

Большунов разорвал всех на «Тур де Ски». Во время награждения он рычал и пел гимн!
Никому из россиян прежде не удавалось выиграть знаменитую лыжную многодневку дважды. Большунов сделал это!
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