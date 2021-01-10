Денис Спицов — после победы в масс-старте: спасибо Легкову. Его схема снова сработала

Российский лыжник Денис Спицов, ставший победителем масс-старта свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски», прокомментировал своё выступление.
«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо Саше Легкову за то, что вчера позвонил и поддержал. Мне это действительно помогло. Его схема „раз-два, раз-два“ сегодня снова сработала. Суть схемы — не думать ни о чём, шагать в темп. Огромный привет моей семье, жене Ксюше, маме, всем родным. Спасибо всем, что болели, поддерживали.
Если честно, вчера очень расстроился и потерял какую-либо надежду, потому что 28 секунд — это очень много. Как раз для Манифика это и оказалось много, не хватило мне времени, чтобы побороться за второе место.
Никакой тактики перед стартом не обговаривали. Я только спросил у Глеба, будет ли он бороться за второй бонус. Он сказал «да», поэтому снова шёл впереди. Темп всех устраивал, и я старался сохраниться до горы максимально.Спасибо огромное сервису, лыжи были просто супер. Никогда в прошлые годы лыжи так здорово у меня не ехали. Обычно я всё время жаловался на это, но сегодня было супер", — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
- 10 января 2021
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:12
-
18:09
-
17:34
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
14:15
-
13:34
-
12:25
-
12:05
-
12:00
-
11:25
-
11:10
-
10:57
-
09:56
-
00:00
- 9 января 2021
-
23:48
-
22:41
-
22:35
-
22:06
-
21:49