Денис Спицов — после победы в масс-старте: спасибо Легкову. Его схема снова сработала

Российский лыжник Денис Спицов, ставший победителем масс-старта свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски», прокомментировал своё выступление.

«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо Саше Легкову за то, что вчера позвонил и поддержал. Мне это действительно помогло. Его схема „раз-два, раз-два“ сегодня снова сработала. Суть схемы — не думать ни о чём, шагать в темп. Огромный привет моей семье, жене Ксюше, маме, всем родным. Спасибо всем, что болели, поддерживали.

Если честно, вчера очень расстроился и потерял какую-либо надежду, потому что 28 секунд — это очень много. Как раз для Манифика это и оказалось много, не хватило мне времени, чтобы побороться за второе место.

Никакой тактики перед стартом не обговаривали. Я только спросил у Глеба, будет ли он бороться за второй бонус. Он сказал «да», поэтому снова шёл впереди. Темп всех устраивал, и я старался сохраниться до горы максимально.Спасибо огромное сервису, лыжи были просто супер. Никогда в прошлые годы лыжи так здорово у меня не ехали. Обычно я всё время жаловался на это, но сегодня было супер", — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».