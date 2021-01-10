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Мальцев — о 12-м месте в масс-старте на «Тур де Ски»: сделал всё, что было в моих силах

Мальцев — о 12-м месте в масс-старте на «Тур де Ски»: сделал всё, что было в моих силах
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал своё выступление в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски». Напомним, по итогам гонки Мальцев стал двенадцатым, отстав от победителя, россиянина Дениса Спицова, на 49.6 секунды.

«Дошёл до конца, не сдался. Я сделал всё, что было в моих силах. Кажется, у меня пятое место в общем зачёте. Дальше будем стараться улучшать позиции. Еле стою на ногах. Спустя два с половиной месяца наконец-то поеду домой. Маленько передохнём дома, а дальше — снова гонки, чемпионат мира, главный старт сезона», – сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мальцев стал пятым в итоговом зачёте «Тур де Ски». Победителем престижной многодневки второй год подряд стал россиянин Александр Большунов.

Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
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