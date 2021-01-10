Триумф Большунова и Спицова в заключительной гонке «Тур де Ски». Видео

Россиянин Александр Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, Большунов опередил на 3 минуты 23,9 секунды.

Более того, именно Александр не позволил французу стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив Манифика на финише. А первым заветной вершины достиг ещё один россиянин, Денис Спицов. Эта победа помогла ему вырвать бронзу общего зачёта «Тур де Ски».

Отметим, что в ходе заключительного масс-старта Большунов взял один из спринтерских бонусов, забрав себе также и красную майку лидера спринтерского зачёта многодневки.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.