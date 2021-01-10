Поромо — о Большунове: он невероятен и просто не может не вдохновлять
Представитель Швеции Виллиам Поромо прокомментировал своё выступление в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски». Помимо прочего, Поромо отметил россиянина Александра Большунова.
«Всё оказалось труднее, чем я представлял. Это действительно была очень сложная гонка. Нужно обладать отменной физической формой, чтобы взобраться на вершину.
Александр Большунов невероятен. Он просто не может не вдохновлять», — приводит слова Поромо Aftonbladet.
В масс-старте Поромо финишировал 23-м. Победителем гонки стал российский лыжник Денис Спицов. Второе место у Большунова. Третий результат показал француз Морис Манифика.
Напомним, Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.
Александр Большунов прокомментировал победу в «Тур де Ски»
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