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Поромо — о Большунове: он невероятен и просто не может не вдохновлять

Поромо — о Большунове: он невероятен и просто не может не вдохновлять
Другие / Лыжный спорт 0

Представитель Швеции Виллиам Поромо прокомментировал своё выступление в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски». Помимо прочего, Поромо отметил россиянина Александра Большунова.

«Всё оказалось труднее, чем я представлял. Это действительно была очень сложная гонка. Нужно обладать отменной физической формой, чтобы взобраться на вершину.

Александр Большунов невероятен. Он просто не может не вдохновлять», — приводит слова Поромо Aftonbladet.

В масс-старте Поромо финишировал 23-м. Победителем гонки стал российский лыжник Денис Спицов. Второе место у Большунова. Третий результат показал француз Морис Манифика.

Напомним, Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.

Александр Большунов прокомментировал победу в «Тур де Ски»
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