Поромо — о Большунове: он невероятен и просто не может не вдохновлять

Представитель Швеции Виллиам Поромо прокомментировал своё выступление в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору на последнем этапе многодневки «Тур де Ски». Помимо прочего, Поромо отметил россиянина Александра Большунова.



«Всё оказалось труднее, чем я представлял. Это действительно была очень сложная гонка. Нужно обладать отменной физической формой, чтобы взобраться на вершину.



Александр Большунов невероятен. Он просто не может не вдохновлять», — приводит слова Поромо Aftonbladet.

В масс-старте Поромо финишировал 23-м. Победителем гонки стал российский лыжник Денис Спицов. Второе место у Большунова. Третий результат показал француз Морис Манифика.



Напомним, Большунов стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд.