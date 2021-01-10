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Шведский эксперт: Большунов поднимается на пьедестал после каждой чёртовой гонки

Шведский эксперт: Большунов поднимается на пьедестал после каждой чёртовой гонки
Другие / Лыжный спорт 0
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Бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, ныне работающий спортивным комментатором, отреагировал на успех россиянина Александра Большунова на многодневке «Тур де Ски».

«Большунов совершенно бесподобен. Он поднимается на пьедестал после каждой чёртовой гонки, в которой участвует», — приводит слова Бломквиста SVT.

Напомним, Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, россиянин опередил на 3 минуты 23,9 секунды. Именно Александр не позволил французу стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив его на финише.

Отметим, что в ходе заключительного масс-старта Большунов взял один из спринтерских бонусов, забрав себе также и красную майку лидера спринтерского зачёта многодневки.

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