Александр Большунов спел гимн России на пьедестале «Тур де Ски». Видео

Россиянин Александр Большунов стал двукратным победителем лыжной многодневки «Тур де Ски». В итоговом зачёте Большунов опередил ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, на 3 минуты 23,9 секунды.

Бронзовым призёром многодневки стал ещё один россиянин — Денис Спицов. Подняться на подиум общего зачёта многодневки ему помог подъём в гору Альпе де Чермис на заключительной гонке «Тур де Ски», которую он выиграл.

Большунов стал первым в России двукратным чемпионом «Тур де Ски». На пьедестале Александр прыгал, рычал и громко пел гимн России – так, что слышно было даже через маску.

Посмотреть видео можно на странице Федерации лыжных гонок России в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Eurosport.