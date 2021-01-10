Александр Большунов спел гимн России на пьедестале «Тур де Ски». Видео
Россиянин Александр Большунов стал двукратным победителем лыжной многодневки «Тур де Ски». В итоговом зачёте Большунов опередил ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, на 3 минуты 23,9 секунды.
Бронзовым призёром многодневки стал ещё один россиянин — Денис Спицов. Подняться на подиум общего зачёта многодневки ему помог подъём в гору Альпе де Чермис на заключительной гонке «Тур де Ски», которую он выиграл.
Большунов стал первым в России двукратным чемпионом «Тур де Ски». На пьедестале Александр прыгал, рычал и громко пел гимн России – так, что слышно было даже через маску.
Посмотреть видео можно на странице Федерации лыжных гонок России в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Eurosport.
Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
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