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Сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски»

Сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Сборная России по лыжным гонкам выиграла командный зачёт «Тур де Ски». В этом рейтинге учитывались лучшие результаты участников в каждой из восьми гонок – по два у мужчин и у женщин.

Для сборной России в семи гонках это было время победителя многодневки Александра Большунова, в шести – серебряного призёра «Тур де Ски» Юлии Ступак, в пяти – Натальи Непряевой. Также взять командное золото России помогли результаты Татьяны Сориной, Яны Кирпиченко, Артёма Мальцева, Ивана Якимушкина, Дениса Спицова, Евгения Белова и Глеба Ретивых.

Отдельно россияне выиграли командный зачёт двух гонок классическим стилем: пасьют в Тоблахе и первый масс-старт в Валь-ди-Фьемме.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт

1. Россия – 13:17.31,8.
2. Швеция – отставание 14.26,2.
3. США — +21.23,8.
4. Германия — +24.50,8.
5. Италия — +30.18,0.
6. Швейцария — +31.07,1.

Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
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