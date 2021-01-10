«Я очень долго к этому шла». Диггинс прокомментировала победу в общем зачёте «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс поделилась эмоциями после победы в общем зачёте «Тур де Ски».

«Я очень долго шла к этой цели. Здорово, что таких побед могут добиваться спортсмены из США. Я счастлива, находиться здесь, с моей командой — это что-то неописуемое. Я просто хочу сказать спасибо!» — приводит слова Диггинс официальный сайт Международной лыжной федерации.



Напомним, второе место в общем зачёте заняла россиянка Юлия Ступак. В тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерсон, которая одержала победу в заключительной гонке многодневки. В топ-10 зачёта попали также россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли четвёртое и седьмое места соответственно.

Помимо этого, по итогам многодневки Диггинс является лидером общего зачёта Кубка мира. Ближайшая преследовательница американи — Ступак, которая отстаёт от неё на 130 очков.