Стало известно, сколько заработал Александр Большунов по итогам «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов по итогам «Тур де Ски» заработал € 92 400, информирует Ilta-Sanomat.

Сообщается, что общая сумма призовых престижной многодневки составила € 621 000 евро. Большую часть из этих средств получат победители общего зачёта: Джессика Диггинс и Александр Большунов. Отметим, что заработок американки составил € 81 300.



Напомним, Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, россиянин опередил на 3 минуты 23,9 секунды. Именно Александр не позволил французу стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив его на финише.



В ходе заключительного масс-старта Большунов взял один из спринтерских бонусов, забрав себе также и красную майку лидера спринтерского зачёта многодневки.