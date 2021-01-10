Стало известно, сколько заработал Александр Большунов по итогам «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов по итогам «Тур де Ски» заработал € 92 400, информирует Ilta-Sanomat.
Сообщается, что общая сумма призовых престижной многодневки составила € 621 000 евро. Большую часть из этих средств получат победители общего зачёта: Джессика Диггинс и Александр Большунов. Отметим, что заработок американки составил € 81 300.
Напомним, Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, россиянин опередил на 3 минуты 23,9 секунды. Именно Александр не позволил французу стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив его на финише.
В ходе заключительного масс-старта Большунов взял один из спринтерских бонусов, забрав себе также и красную майку лидера спринтерского зачёта многодневки.
- 10 января 2021
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:54
-
20:20
-
20:09
-
19:40
-
19:40
-
19:17
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:12
-
18:09
-
17:34
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
14:15
-
13:34
-
12:25
-
12:05
-
12:00
-
11:25