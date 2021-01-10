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Стало известно, сколько заработал Александр Большунов по итогам «Тур де Ски»

Стало известно, сколько заработал Александр Большунов по итогам «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Россиянин Александр Большунов по итогам «Тур де Ски» заработал € 92 400, информирует Ilta-Sanomat.

Сообщается, что общая сумма призовых престижной многодневки составила € 621 000 евро. Большую часть из этих средств получат победители общего зачёта: Джессика Диггинс и Александр Большунов. Отметим, что заработок американки составил € 81 300.

Напомним, Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, россиянин опередил на 3 минуты 23,9 секунды. Именно Александр не позволил французу стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив его на финише.

В ходе заключительного масс-старта Большунов взял один из спринтерских бонусов, забрав себе также и красную майку лидера спринтерского зачёта многодневки.

Александр Большунов спел гимн России на пьедестале «Тур де Ски». Видео
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