Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четвёрка Гайтюкевича стала бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею

Четвёрка Гайтюкевича стала бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов стали бронзовыми призёрами в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы в Винтерберге (Германия).
Победу одержал немецкий экипаж Франческо Фридриха. Второе время по сумме двух попыток занял экипаж из Австрии с пилотом Бенджамином Майером.

Алексей Стульнев, Василий Кондратенко, Егор Грязнов и Роман Кошелев заняли шестое место.
Ранее Гайтюкевич и Малых стали пятыми в двойках. В соревнованиях женщин Любовь Черных и Елена Мамедова заняли седьмое место.

Бобслей. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия
Мужчины. Четвёрки

1. Германия (Франческо Фридрих) – 1.48,13.
2. Австрия (Бенджамин Майер) – 1.48,89.
3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.49,08…
6. Россия (Алексей Стульнев) – 1.49,45.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021