Четвёрка Гайтюкевича стала бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов стали бронзовыми призёрами в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы в Винтерберге (Германия).

Победу одержал немецкий экипаж Франческо Фридриха. Второе время по сумме двух попыток занял экипаж из Австрии с пилотом Бенджамином Майером.

Алексей Стульнев, Василий Кондратенко, Егор Грязнов и Роман Кошелев заняли шестое место.

Ранее Гайтюкевич и Малых стали пятыми в двойках. В соревнованиях женщин Любовь Черных и Елена Мамедова заняли седьмое место.

Бобслей. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия

Мужчины. Четвёрки

1. Германия (Франческо Фридрих) – 1.48,13.

2. Австрия (Бенджамин Майер) – 1.48,89.

3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.49,08…

6. Россия (Алексей Стульнев) – 1.49,45.