Четвёрка Гайтюкевича стала бронзовым призёром чемпионата Европы по бобслею

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов стали бронзовыми призёрами в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы в Винтерберге (Германия).
Победу одержал немецкий экипаж Франческо Фридриха. Второе время по сумме двух попыток занял экипаж из Австрии с пилотом Бенджамином Майером.
Алексей Стульнев, Василий Кондратенко, Егор Грязнов и Роман Кошелев заняли шестое место.
Ранее Гайтюкевич и Малых стали пятыми в двойках. В соревнованиях женщин Любовь Черных и Елена Мамедова заняли седьмое место.
Бобслей. Чемпионат Европы. Винтерберг, Германия
Мужчины. Четвёрки
1. Германия (Франческо Фридрих) – 1.48,13.
2. Австрия (Бенджамин Майер) – 1.48,89.
3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.49,08…
6. Россия (Алексей Стульнев) – 1.49,45.
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