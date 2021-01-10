Норвежский эксперт — о Большунове: настоящий победитель. Снимаю шляпу

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Шинстад прокомментировал выступление российского лыжника Александра Большунова на многодневке «Тур де Ски».



«Бульшонов просто невероятен. Ему было тяжело, но он не сдавался. Сегодня он нашёл силы на финишный рывок, и это не может не впечатлять. Он настоящий победитель. Снимаю шляпу и делаю низкий поклон. Но самое интересное, сможет ли Большунов повторить этот успех на чемпионате мира», — приводит слова Шинстада TV2.



Напомним, Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски». Ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика, россиянин опередил на 3 минуты 23,9 секунды. Именно Александр не позволил Морису стать вторым в заключительной гонке в гору Альпе де Чермис, опередив его на финише.

Шведский эксперт: Большунов поднимается на пьедестал после каждой чёртовой гонки