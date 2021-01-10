Мужской чемпионат мира по гандболу с участием сборной России пройдёт без зрителей

Мужской чемпионат мира по гандболу в Египте пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба IHF. Такое решение принято сегодня, 10 января, на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны-хозяйки соревнований.
Ранее сообщалось, что число зрителей на трибунах будет снижено с 30% от вместимости трибун до 20%. Однако сегодня после обращений представителей делегаций команд-участниц и самих игроков было принято окончательное решение – чемпионат мира пройдёт без зрителей. На трибуны будут допущены только представители СМИ и участники.
В чемпионате мира, который пройдёт в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Для сборной России это будет первый турнир, где она выступит без флага и гимна. В ходе соревнований 108 матчей пройдёт на четырёх площадках.
- 10 января 2021
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