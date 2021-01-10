Клебо и Йохауг выиграли классические масс-старты на Кубке Норвегии

Сегодня, 10 января, на этапе Кубка Норвегии в Люгне прошли классические масс-старты. У мужчин на дистанции 30 км сильнейшим стал Йоханнес Хёсфлот Клебо, у женщин гонку на 15 км выиграла Терезе Йохауг.
Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне
Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо – 1:19.29,1
2. Пол Гульберг – отставание + 0,4
3. Эрик Вальнес – + 0,6
4. Шюр Рёте – + 1,3
5. Лёвстрем Ниенге – + 2,3
6. Эрланд Квисле – + 3,5
7. Даниэль Сток – + 5,8
8. Никлас Дюрхауг – + 6,0
9. Мартин Йонсруд Сундбю – + 7,9
10. Симен Хегстад Крюгер – + 8,2
14. Дидрик Тёнсет – + 17,5
16. Харальд Эстберг Амундсен. – + 28,9.
15 км, классический стиль. Женщины
1. Терезе Йохауг – 41.52,3
2. Хейди Венг – + 1.14,9
3. Тириль Венг – + 1.15,0.
Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.
- 10 января 2021
-
23:14
-
23:07
-
22:59
-
22:40
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:54
-
20:20
-
20:09
-
19:40
-
19:40
-
19:17
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:12
-
18:09
-
17:34
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:26
-
16:19
-
16:12
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
14:15