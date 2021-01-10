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Клебо и Йохауг выиграли классические масс-старты на Кубке Норвегии

Сегодня, 10 января, на этапе Кубка Норвегии в Люгне прошли классические масс-старты. У мужчин на дистанции 30 км сильнейшим стал Йоханнес Хёсфлот Клебо, у женщин гонку на 15 км выиграла Терезе Йохауг.



Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне

Масс-старт, 30 км. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо – 1:19.29,1

2. Пол Гульберг – отставание + 0,4

3. Эрик Вальнес – + 0,6

4. Шюр Рёте – + 1,3

5. Лёвстрем Ниенге – + 2,3

6. Эрланд Квисле – + 3,5

7. Даниэль Сток – + 5,8

8. Никлас Дюрхауг – + 6,0

9. Мартин Йонсруд Сундбю – + 7,9

10. Симен Хегстад Крюгер – + 8,2

14. Дидрик Тёнсет – + 17,5

16. Харальд Эстберг Амундсен. – + 28,9.

15 км, классический стиль. Женщины

1. Терезе Йохауг – 41.52,3

2. Хейди Венг – + 1.14,9

3. Тириль Венг – + 1.15,0.

Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.