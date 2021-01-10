Большунов: Норвегия планирует успешное выступление на ЧМ — нужно их остановить

Двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов рассказал о ходе последней гонки лыжной многодневки и планах на ближайшие дни.
«Для меня «Тур» всегда начинается с первой гонки и заканчивается здесь, на вершине Альпе-Чермис. И я рад, что выиграл его второй год подряд.
Когда пошли французы, я всё контролировал, ребята начали подъём быстро, темп был не тот, который должен был быть в гору, а мне нужно было занимать позицию за Денисом Спицовым. Но я рад, что заехал и в конце даже добавил, сократил расстояние до Дениса и обошёл двух спортсменов, которые были впереди меня.
Почему упал? Споткнулся, просто наехал на лыжу.
Откуда силы в конце, чтобы ускориться? Думал, что дальше подъём будет, а тут уже финиш, так что пришлось ускоряться.
Планы на ближайшие дни? Надо отдохнуть от «Тура» и готовиться к ЧМ, потому что, как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление, так что нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
- 10 января 2021
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