Бородавко поделился мнением о выступлении Большунова и Спицова на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова на многодневке «Тур де Ски».



«Большунов? На каждой гонке он не опускался дальше призовых мест — одно третье, два вторых и пять первых. Это очень достойное выступление. Конечно, оно радует.

Было ли ощущение, что Александр устал? Гонка в гору тяжёлая, и даётся она непросто. Но у Александра всё было под контролем, он довёл дело до победного конца в общем зачёте, плюс непосредственно на завершающем этапе заехал вторым, проиграл только Спицову.



Спицов? Для Дениса это любимая гонка, он горняк и в состоянии быстро подниматься. Показал, на что способен. Это его первая победа в карьере, можно Дениса поздравить.

Тактика на гонку? Спортсмены сами определяли тактику по своему состоянию, и когда Денис почувствовал, что он может, то прошёл французов и атаковал. Жаль, что он не поверил в себя раньше, мог бы рвануть с самого начала горы и тогда, вполне вероятно, сумел бы обойти Манифика в генерале», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».