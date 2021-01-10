Ретивых пробежал последнюю гонку «Тур де Ски» медленнее шведки Андерссон

Серебряный призёр классического спринта на «Тур де Ски» — 2021 россиянин Глеб Ретивых стал одним из двух мужчин-лыжников, которые в последней гонке (масс-старте в гору) по времени уступили победительнице женского старта – Эббе Андерссон. Шведка поднялась на гору Альпе де Чермис за 36 минут 45 секунд. Ретивых, финишировавший предпоследним из мужчин, за 37 минут.

«Гора – не моё. Это спорт, тем он и интересен. Эбба Андерссон хороша в подъёме в гору. Мои сильные стороны в другом — например, в спринте. Помню, как много лет назад здесь выиграла здесь Шарлотт Калла. Вспомнил об этом после победы Андерссон, хотя Эбба и не выиграла весь «Тур де Ски». Но всё равно могу поздравить Швецию с очередным успехом», — приводит слова Ретивых Expressen.