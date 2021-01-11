Сорина: муж сказал, если будет плохой результат, то ребёнок больше с нами ездить не будет

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в финальной гонке многодневки «Тур де Ски» — масс-старте в гору на 10 км. Напомним, Татьяна финишировала пятой.



«Самочувствие сегодня было хорошее. Я не знала, что ждать от этого подъёма, но всё прошло нормально, могло быть хуже. Что чувствовала на последних двух километрах? Я не знала, где финиш, поэтому старалась экономить силы, ждала, что будет ещё круче, ещё тяжелее. Но получилось хорошо.

Смогла бы зацепиться за Эббой Андерссон, если бы подошла к горе вторым-третьим номером? Возможно, и смогла бы, но тактика на сегодня была равнину пройти спокойно, даже если все будут обгонять, что и произошло. Все спринтеры рванули к горе, даже на узких участках шли параллельно, ломали друг другу палки. Я всё это воспринимала спокойно, знала, что всё будет решаться на подъёме. Так и получилось — на горе сразу все рассыпались.

Была ли дочь на «Тур де Ски»? Дочка была на «Туре» первые два дня и последние три дня. Вечерами виделись, но Егор (Егор Сорин, муж Татьяны. — Прим. ред.) ругал, говорил, что отдыхать надо — иди домой. Он сказал, что, если будет плохой результат, то ребёнок больше с нами ездить не будет. Пришлось бежать быстро», — приводит слова Сориной «Матч ТВ».