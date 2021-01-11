Призёр ОИ Завьялов объяснил, почему Александра Большунова рано называть королём лыж

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов предположил, что Александра Большунова рано называть королём лыж. Вчера, 10 января, россиянин во второй раз подряд выиграл «Тур де ски».

«Королей в этом виде очень мало. Это те люди, которые выигрывают на Олимпийских играх длинные дистанции. Тут всё-таки немного другая история. Как говорится, не стоит путать божий дар с яичницей. Но на сегодняшний день он мировой лидер с большим отрывом. Большунов отлично подготовился к сезону. Тренеры хорошо сделали свою работу. Александр начал показывать классные результаты с первых гонок Кубка мира и получил заряд уверенности в себе. Да и в целом ребята выступили отлично. Молодые тоже подтягиваются, хотя самому Большунову не так много лет. В сборной России состоялась смена поколений. Старшие ушли, а юные дерзают и работают.

В прошлом году на «Тур де Ски» конкуренция была намного выше. Но, несмотря на это, Большунов уже на старте сезона находился практически в той же форме, что и в концовке прошлого. Показательным в этом плане станет чемпионат мира. Посмотрим, как там себя проявит лидер российской сборной», — цитирует Завьялова «RT на русском».

Завьялов считает, что возвращение к соревнованиям норвежских лыжников не станет проблемой для Большунова. Сборная Норвегии пропустила декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.



«Думаю, никаких проблем у Александра не будет. К слову, далеко не факт, что отдых перед чемпионатом мира, если норвежцы туда приедут, им поможет. В лыжном спорте это не всегда идёт на пользу. Здесь в соревновательный период ты всегда должен поддерживать мышцы в тонусе. Сложно весь сезон провести на летне-осенней подготовке. Думаю, норвежцы всё же соревнуются между собой, бегают», — сказал Завьялов.