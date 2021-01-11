Алексей Петухов предположил, как закончился бы «Тур де Ски»-2021 с участием норвежцев

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года в командном спринте лыжник Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в многодневке «Тур де Ски».

«Александр — настоящий боец и очень сильный спортсмен. Он доминирует на протяжении последних трёх-четырёх лет и постоянно прогрессирует. Уже совершенно очевидно: Саша пришёл в лыжный спорт не на один год. Думаю, у него всё будет получаться и в дальнейшем. Мы видим его натиск и не по годам развитую мудрость. Каждому молодому спортсмену желаю поучиться у Большунова, поскольку он продумывает наперёд каждый шаг. С таким мощным атлетом бороться очень сложно.



Все нагрузки, которые он выполняет под руководством Юрия Викторовича Бородавко, помогают ему в гонках. Мало того, их можно назвать некой отдушиной. Гонка длится полчаса-час, тогда как в день Большунову приходится тренироваться по три часа. Так что в хорошем состоянии это для него — возможность насладиться погодой и показать болельщикам, на что он способен», — цитирует Петухова «RT на русском».



Алексей предположил, что Большунов выиграл бы «Тур де Ски», даже если бы в соревнованиях участвовали норвежцы.



«Пусть речь не шла бы о трёхминутном преимуществе над ближайшим соперником, но минуту он бы конкурентам привёз. На данный момент соревноваться с россиянином очень сложно любому спортсмену. Мы сами видели, что он на протяжении всего «Тура» держал скорость и выжимал результат по крупицам. При этом каждая гонка стала для него уроком. Уверен, прогресс Александра на этом не остановится. Желаю ему дальнейших побед, хорошего окончания сезона и, самое главное, долгожданных золотых медалей чемпионата мира», — сказал Петухов.