Чепалова посетовала на отсутствие норвежцев на «Тур де Ски» на фоне победы Большунова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова посетовала, что сборная Норвегии из-за опасений заразиться коронавирусом пропустила многодневку «Тур де Ски». У мужчин победу в общем зачёте одержал россиянин Александр Большунов.

«Очень здорово, что Большунов одержал вторую победу подряд на «Тур де Ски». Очень рада за него. Мы тоже проходили через эту многодневку. Поверьте, это очень тяжело. Я представляю, через что прошёл Саша. К этому соревнованию нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Поэтому, конечно, он большой молодец. Аплодисменты.

Жаль, что норвежцы не приехали на «Тур де Ски». Если бы они согласились на участие в многодневке, мы бы стали свидетелями захватывающей борьбы. На мой взгляд, Большунов находился бы на их уровне. Всё-таки норвежцы демонстрируют очень высокий класс, в скандинавской сборной собраны очень сильные ребята. Это была бы равная, достойная борьба», — цитирует Чепалову «RT на русском».