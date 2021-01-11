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Тренер Сориной: изначально позиция норвежцев была нечестной

Тренер Сориной: изначально позиция норвежцев была нечестной
Другие / Лыжный спорт 0
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Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал решение сборной Норвегии пропустить многодневку «Тур де Ски». В мужском зачёте победу одержал россиянин Александр Большунов, у женщин первенствовала американка Джессика Диггинс.

«Без норвежцев точно не скучно. У женщин вообще неизвестно, кто выиграет, – их гонки интереснее смотреть, чем мужские.

Но, мне кажется, изначально позиция норвежцев была нечестной. Аргументы их федерации вызывали удивление. Если они думают, что дома находятся в большей безопасности, чем мы здесь, на «Тур де Ски», то это неправда. При правильном продумывании переездов всё нормально.

Я не знаю случаев, чтобы в ходе сезона заболел хоть один лыжник или биатлонист. Да, был случай в Руке с нашим двоеборцем Яхиным, но старт сезона – это немного другая ситуация», — приводят слова Сорина «Известия».

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