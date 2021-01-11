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Норвежский эксперт: на чемпионате мира Большунов не будет выглядеть непобедимым

Норвежский эксперт: на чемпионате мира Большунов не будет выглядеть непобедимым
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский эксперт Петтер Скинстад поделился ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе. Вчера, 10 января, Большунов во второй раз подряд выиграл «Тур де Ски».

«Теперь самое интересное — находится Большунов в своей лучшей форме или сможет показать нечто подобное и на чемпионате мира.

В спринте Йоханнес Хёсфлот Клебо и Эрик Вальнес сильнее Большунова. На дистанции 15 км свободным стилем Большунов выглядит фантастически сильным. Однако на «Тур де Ски» он не показывал такого уровня во всех гонках. На чемпионате мира Большунов не будет выглядеть непобедимым. Надеюсь, у него хороший план восстановления", — приводит слова эксперта TV2.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

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