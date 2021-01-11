«Была в слезах от счастья». Вяльбе подвела итоги «Тур де Ски»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями по окончании многодневки «Тур де Ски». У мужчин победу одержал Александр Большунов, у женщин первенствовала американка Джессика Диггинс, лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачёте.
«Была в слезах от счастья. И не только от воскресенья, от предыдущих гонок было точно так же. Наверное, нас больше всех Юля сподвигла на слёзы радости.
Очень хороший был «Тур», компактный в плане результатов. Есть Александр Большунов, за ним такая большая «скамейка». Ребята поддерживают друг друга, от гонки к гонке мало кому можно предъявить претензии», — приводятся слова Елены Вяльбе на сайте телеканала «Матч ТВ».
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