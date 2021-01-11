Терезе Йохауг отреагировала на победу Джессики Диггинс на «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу американки Джессики Диггинс в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Сборная Норвегии в этих соревнованиях не участвовала.
«На протяжении всего „Тура“ она показывала отличную форму. Я знаю, что когда мне приходится с ней соревноваться, то нужно бороться изо всех сил.
Она прекрасная девушка, вежливая, позитивная. Я рада, что она победила. Невероятно здорово, что она выиграла, учитывая, сколько дней ей пришлось добираться из США и как долго ей нужно было находиться вдали от близких", — приводит слова Йохауг VG.
В общем зачёте «Тур де Ски» второе место заняла россиянка Юлия Ступак. Третьей стала шведка Эбба Андерсон.
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