Вяльбе — о «Тур де Ски»: есть вопросы к отдельным спортсменам. Беспокоит Непряева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пдвела итоги многодневки «Тур де Ски». У мужчин победу одержал Александр Большунов, у женщин первенствовала американка Джессика Диггинс, лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачёте.

«На «Тур де Ски» весь тур замечательно прошел Терентьев, на которого я возлагаю большие надежды в будущем. Есть ряд спортсменов, к которым у меня нет претензий. В каких-то стартах есть какие-то вопросы к отдельным спортсменам. Нас беспокоит состояние Натальи Непряевой, может, в Лахти всё изменится, ей тяжело в горах», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Вяльбе подтвердила, что Сергей Устюгов, пропустивший первую половину сезона из-за последствий коронавируса, вернётся в сборную, если выиграет этап Кубка России в Кирово-Чепецке.

«На чемпионат мира мы отбираем только через кубки. После Большунова у нас есть лидер Сергей Устюгов, с ним ситуация сложнее, чем с другими. Если он выиграет очередной этап Кубка России в Кирово-Чепецке, то поедет в Лахти.

У нас всегда проблема, что мы хорошо выступаем на Кубке мира, приезжаем на чемпионат мира — и там серебро, бронза, но нет золота. Мы должны эту ситуацию сдвинуть», — сказала она.