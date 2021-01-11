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Россиянин ответил нецензурным стихом на запрос World Athletics. ВФЛА хочет его наказать

Россиянин ответил нецензурным стихом на запрос World Athletics. ВФЛА хочет его наказать
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выступила за наказание отбывшего четырёхлетнюю дисквалификацию легкоатлета Ивана Носкова, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что спортсмен отправил нецензурное сообщение в ответ на запрос независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

«Вскоре после окончания дисквалификации в адрес Носкова поступил запрос от Athletics Integrity Unit, который является независимым дисциплинарным органом World Athletics. Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что эта хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», — сообщил источник.

Носков был дисквалифицирован на четыре года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. Атлет отбыл дисквалификацию 14 июля 2020 года.

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