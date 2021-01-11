Россиянин ответил нецензурным стихом на запрос World Athletics. ВФЛА хочет его наказать

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выступила за наказание отбывшего четырёхлетнюю дисквалификацию легкоатлета Ивана Носкова, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что спортсмен отправил нецензурное сообщение в ответ на запрос независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

«Вскоре после окончания дисквалификации в адрес Носкова поступил запрос от Athletics Integrity Unit, который является независимым дисциплинарным органом World Athletics. Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что эта хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», — сообщил источник.

Носков был дисквалифицирован на четыре года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. Атлет отбыл дисквалификацию 14 июля 2020 года.