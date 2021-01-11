Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Моё золото». Девушка Большунова показала совместный снимок с лыжником в бассейне

«Моё золото». Девушка Большунова показала совместный снимок с лыжником в бассейне
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со своим любимым человеком – действующим обладателем Кубка мира Александром Большуновым. Спортсмены позируют в открытом бассейне пятизвёздочного отеля на фоне заснеженных гор.

«Моё золото», — подписала фото Жеребятьева.

Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».

Накануне Большунов во второй раз подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски», попутно став победителем спринтерского зачёта соревнований. В общем зачёте Кубка мира Большунов набрал в два раза больше очков, чем его ближайший преследователь – Иван Якимушкин.

Жеребятьева также была заявлена на «Тур де Ски», но вынуждена была сняться уже после первой гонки из-за проблем с позвоночником. Восстановление спортсменки займёт два месяца.

Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021