«Моё золото». Девушка Большунова показала совместный снимок с лыжником в бассейне

Лыжница сборной России Анна Жеребятьева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со своим любимым человеком – действующим обладателем Кубка мира Александром Большуновым. Спортсмены позируют в открытом бассейне пятизвёздочного отеля на фоне заснеженных гор.
«Моё золото», — подписала фото Жеребятьева.
Фото можно посмотреть на странице Анны Жеребятьевой в «Инстаграме».
Накануне Большунов во второй раз подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски», попутно став победителем спринтерского зачёта соревнований. В общем зачёте Кубка мира Большунов набрал в два раза больше очков, чем его ближайший преследователь – Иван Якимушкин.
Жеребятьева также была заявлена на «Тур де Ски», но вынуждена была сняться уже после первой гонки из-за проблем с позвоночником. Восстановление спортсменки займёт два месяца.
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