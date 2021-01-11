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В родном селе Александра Большунова трофей «Тур де Ски» — 2021 изобразили на снегу

В родном селе Александра Большунова трофей «Тур де Ски» — 2021 изобразили на снегу
Другие / Лыжный спорт 0

В родном селе действующего обладателя Кубка мира по лыжным гонкам Александра Большунова в честь его победы в лыжной многодневке «Тур де Ски» графически на льду изобразили полученный спортсменом трофей.

В дальнем углу пирамиды расположился любимый пёс Большунова по кличке Фалун, названный так в честь первой победы Александра в гонке Кубка мира. 17 марта 2018 года Большунов выиграл классический масс-старт в Фалуне.

«Спасибо!» — подписал Большунов фотоподарок из дома.

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Большунов стал первым в России двукратным чемпионом «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира по количеству набранных очков он в два раза опережает ближайшего преследователя — Ивана Якимушкина.

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