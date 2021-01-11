В родном селе Александра Большунова трофей «Тур де Ски» — 2021 изобразили на снегу
В родном селе действующего обладателя Кубка мира по лыжным гонкам Александра Большунова в честь его победы в лыжной многодневке «Тур де Ски» графически на льду изобразили полученный спортсменом трофей.
В дальнем углу пирамиды расположился любимый пёс Большунова по кличке Фалун, названный так в честь первой победы Александра в гонке Кубка мира. 17 марта 2018 года Большунов выиграл классический масс-старт в Фалуне.
«Спасибо!» — подписал Большунов фотоподарок из дома.
Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».
Большунов стал первым в России двукратным чемпионом «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира по количеству набранных очков он в два раза опережает ближайшего преследователя — Ивана Якимушкина.
Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
22:02
-
21:24
-
20:16
-
20:03
-
19:00
-
18:14
-
17:22
-
16:34
-
16:17
-
15:42
-
14:54
-
14:14
-
12:26
-
11:18
-
10:53
-
10:33
-
10:28
-
01:08
-
00:38
- 10 января 2021
-
23:50
-
23:14
-
23:07
-
22:59
-
22:40
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:54
-
20:20
-
20:09
-
19:40
-
19:40
-
19:17
-
19:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам