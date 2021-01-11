Ассоциация гольфа США отказалась проводить крупный турнир на поле Дональда Трампа

Ассоциация гольфа США (PGA) отказалась от проведения мэйджора на поле, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает пресс-служба PGA.

«Стало ясно, что проведение чемпионата PGA в Бедминстере будет иметь негативные последствия для бренда PGA. Это поставит под угрозу способность PGA реализовывать многочисленные программы и поддерживать долголетие нашей миссии. Мы приняли это решение, чтобы ассоциация и игроки смогли продолжать развивать нашу великую игру на протяжении десятилетий», — сказал президент PGA Джим Ричардсон.

«Это является нарушением контракта, и они не имеют права расторгнуть договор. Мы инвестировали миллионы долларов в этот чемпионат», — прокомментировал заявление президента PGA представитель Трампа.

В ночь с 6 на 7 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Сената, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Во время акции протеста погибли четыре человека.