Коростелёва: Большунов выступает на эйфории, выброс адреналина придаёт больше сил

Призёр Олимпийских игр – 2010 Наталья Коростелёва выразила мнение, что отсутствие соревновательной практики перед чемпионатом мира может помешать норвежцу Йоханнесу Клебо показать желаемые результаты на чемпионате мира, чего нельзя сказать о его главном конкуренте – чемпионе «Тур де Ски» — 2021 Александре Большунове.

«Саша сейчас не в том состоянии, чтобы чувствовать чрезмерную усталость. Он выступает на эйфории, а это — выброс адреналина, который, наоборот, придаёт больше сил. Это не тот случай, когда ты на зубах еле дошел до финиша. А вот отсутствие соревновательной практики, как у Клебо, как раз может сказаться не в лучшую сторону.

Был бы другим расклад, если бы в «Тур де Ски» участвовали норвежцы? Конечно, было бы интереснее. Норвежцы внесли бы какое-то разнообразие и дополнительную конкуренцию. Но и без них было совсем нескучно. Шведы, француз Манифика, американки — за исключением отдельных гонок, «Тур» отнюдь не напоминал чемпионат России», — приводят слова Коростелевой «Известия».