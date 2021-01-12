Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Коростелёва: Большунов выступает на эйфории, выброс адреналина придаёт больше сил

Коростелёва: Большунов выступает на эйфории, выброс адреналина придаёт больше сил
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Призёр Олимпийских игр – 2010 Наталья Коростелёва выразила мнение, что отсутствие соревновательной практики перед чемпионатом мира может помешать норвежцу Йоханнесу Клебо показать желаемые результаты на чемпионате мира, чего нельзя сказать о его главном конкуренте – чемпионе «Тур де Ски» — 2021 Александре Большунове.

«Саша сейчас не в том состоянии, чтобы чувствовать чрезмерную усталость. Он выступает на эйфории, а это — выброс адреналина, который, наоборот, придаёт больше сил. Это не тот случай, когда ты на зубах еле дошел до финиша. А вот отсутствие соревновательной практики, как у Клебо, как раз может сказаться не в лучшую сторону.

Был бы другим расклад, если бы в «Тур де Ски» участвовали норвежцы? Конечно, было бы интереснее. Норвежцы внесли бы какое-то разнообразие и дополнительную конкуренцию. Но и без них было совсем нескучно. Шведы, француз Манифика, американки — за исключением отдельных гонок, «Тур» отнюдь не напоминал чемпионат России», — приводят слова Коростелевой «Известия».

Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021