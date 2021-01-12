Коростелёва: Большунов выступает на эйфории, выброс адреналина придаёт больше сил

Призёр Олимпийских игр – 2010 Наталья Коростелёва выразила мнение, что отсутствие соревновательной практики перед чемпионатом мира может помешать норвежцу Йоханнесу Клебо показать желаемые результаты на чемпионате мира, чего нельзя сказать о его главном конкуренте – чемпионе «Тур де Ски» — 2021 Александре Большунове.
«Саша сейчас не в том состоянии, чтобы чувствовать чрезмерную усталость. Он выступает на эйфории, а это — выброс адреналина, который, наоборот, придаёт больше сил. Это не тот случай, когда ты на зубах еле дошел до финиша. А вот отсутствие соревновательной практики, как у Клебо, как раз может сказаться не в лучшую сторону.
Был бы другим расклад, если бы в «Тур де Ски» участвовали норвежцы? Конечно, было бы интереснее. Норвежцы внесли бы какое-то разнообразие и дополнительную конкуренцию. Но и без них было совсем нескучно. Шведы, француз Манифика, американки — за исключением отдельных гонок, «Тур» отнюдь не напоминал чемпионат России», — приводят слова Коростелевой «Известия».
- 12 января 2021
-
00:42
- 11 января 2021
-
23:28
-
22:02
-
21:24
-
20:16
-
20:03
-
19:00
-
18:14
-
17:22
-
16:34
-
16:17
-
15:42
-
14:54
-
14:14
-
12:26
-
11:18
-
10:53
-
10:33
-
10:28
-
01:08
-
00:38
- 10 января 2021
-
23:50
-
23:14
-
23:07
-
22:59
-
22:40
-
22:25
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:54
-
20:20
-
20:09
-
19:40
-
19:40