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Отец Большунова объяснил, почему сын не стал биатлонистом

Отец Большунова объяснил, почему сын не стал биатлонистом
Другие / Лыжный спорт 0

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, рассказал, что сын не стал биатлонистом, поскольку биатлон затратный вид спорта.

«Давным-давно я ему говорил: Сань, нужно в биатлон. Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие своё есть. Он был ещё маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось.

Я ему говорил: сынок, добьёшься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон. Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по её течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет», — цитирует Большунова-старшего «Р-Спорт».

Напомним, в минувшие выходные Александр Большунов во второй раз выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».

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