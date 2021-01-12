Саночница Иванова: латышам обидно, потому что мы приезжаем и чувствуем себя как дома

Российская саночница Татьяна Иванова оценила выступление на чемпионате Европы в Сигулде. Она выиграла золото в одиночных санях и в командных соревнованиях.
«Не скажу, что ощущаю момент попадания в историю. Это работа, которую мы проделали с тренерским штабом. Хотелось порадовать болельщиков. В личных дисциплинах всё получается более-менее удачно. В командных, если ты ошибся на дистанции, партнёры должны улучшить результат. Немцы понимают, что это тоже наша почти домашняя трасса. Латышам обидно, потому что мы приезжаем и чувствуем себя как дома, забирая медали. С соперницами общаемся, но с учётом социальной дистанции. Можем поболтать с девочками, мальчиками.
Сейчас, во время пандемии, выступать сложнее, потому что перед стартом всё время должна быть маска на лице. Только на старте можно её снять. А сразу после финиша необходимо маску надеть.
Отсутствие гимна и флага? Всё равно все знают, откуда мы. Конечно, хочется слушать российский гимн. Но даже во время пандемии у нас награждения проходят без гимна.
В Оберхофе пройдёт чемпионат мира в 2023 году. К этому турниру перестроили два виража на трассе. До Нового года здесь был этап Кубка мира, была масштабная стройка. Хочется узнать трассу, которую немного переделали. Один день в неделю мы ходим по трассе и смотрим, что изменилось», — цитирует Иванову сайт «Матч ТВ».
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