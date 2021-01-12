Объявлен состав мужской сборной России по гандболу на чемпионат мира

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу огласил состав на чемпионат мира, который пройдёт в Египте с 13 по 31 января, сообщает официальный сайт ФГР.
Состав сборной России
Вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).
Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).
Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Азат Валиуллин («Людвигсхафен», Германия), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция).
Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Беларуси, Словении и Южной Кореи.
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