Губерниев: даже лыжи с великолепным Большуновым уступили биатлону. Везде и кругом биатлон!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев порадовался, что биатлон, по его мнению, остаётся более популярным видом спорта, чем лыжные гонки, несмотря на победу россиянина Александра Большунова в престижной многодневке «Тур де Ски».

«Вы посмотрите количество просмотров, только мои видео собрали 250 тысяч просмотров. Видео с болельщиками собрало много просмотров. Всем стало легче, биатлон показал феноменальные рейтинги.

Даже лыжи, которые прошли феноменально с великолепным выступлением Большунова и Спицова, уступили биатлону. Всё нормально и хорошо. Везде и кругом биатлон!» — рассказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее Губерниев спрогнозировал выступление сборной России на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.