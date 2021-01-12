Панжинский предположил, что Губерниев попробует переманить Большунова в биатлон

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский не исключил, что российский лыжник Александр Большунов, который в минувшие выходные во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», попробует свои силы в биатлоне. По мнению Панжинского, переманить Большунова в биатлон попытается известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Мне кажется, Большунову неинтересно сейчас было бы менять вид спорта. Он на коне, успешен в своём деле. Возможно, Дмитрий Губерниев попробует переманить его. У биатлонистов появились победы, но их всё равно мало. Смотря на лыжников, они тоже хотят.
Если Большунов не увидит мотивации в лыжных гонках, если выиграет всё, то переход в биатлон даст ему новый вызов. Но мне кажется, что Александр — приверженец лыжных гонок, поэтому будет до конца прославлять Россию именно в этом виде спорта», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».
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