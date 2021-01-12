Владимир Максимов: Киселёв должен потащить за собой сборную России по гандболу на ЧМ

Президент и главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов поделился ожиданиями от выступления мужской сборной России по гандболу на чемпионате мира в Египте. Соревнования пройдут с 13 по 31 января.

«В нынешней сборной России есть очень хорошая, талантливая молодёжь. И не только. Думаю, что, если они постараются, результат может быть хорошим. Прежде всего хотелось бы отметить игроков своего клуба. Это и Роман Остащенко, и Павел Андреев, который давно должен был быть в сборной, но как-то не приглашали. Это и Александр Котов, и наш вратарь Дмитрий Павленко, у которого есть все шансы показать свою лучшую игру. Ну и наконец, это Дмитрий Киселёв, который сначала из травм не смог вписаться в состав, а сейчас находится

в хорошей спортивной форме и должен быть тем человеком, который потащит команду за собой.

Из ветеранов — Дмитрий Житников, на мой взгляд, незаслуженно мало получает игрового времени в клубе, а в сборной имеет все шансы продемонстрировать свои талант и мастерство. Да, травма была у основного вратаря Киреева. Трудно сказать, в каком он состоянии, но он всегда показывает блестящий результат.

Самая большая опасность, чтобы игроки дорожили мячом, не переоценили себя, и лучше сделать чуть медленнее, чем нарваться на контратаку», — сказал Максимов в интервью Радио «Движение».

На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Беларуси, Словении и Южной Кореи.